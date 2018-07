Atlantia-Fca, accordo per Telepass integrato in modelli Jeep

Atlantia e Fiat Chrysler Automobiles hanno firmato un Memorandum of understanding per integrare direttamente il Telepass su alcuni modelli Jeep. Lo si legge in un comunicato. A firmare l'accordo sono stati Giovanni Castellucci, l'amministratore delegato di Atlantia, e Alfredo Altavilla, Chief Operating Officer di FCA per la regione EMEA.

"La collaborazione - spiega la nota - prevede la graduale integrazione degli apparati Telepass in alcuni modelli della Jeep e ha lo scopo di far leva sulle più innovative soluzioni tecnologiche sviluppate da FCA per la 'on board connectivity' e le nuove applicazioni per la mobilità create da Telepass". L'obiettivo è partire dall'Italia per approdare quindi negli altri Paesi europei dove sono presenti Atlantia e FCA e di estendere la gamma di vetture coinvolte.