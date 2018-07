Formula SAE, a Varano show finale con le prove Endurance

ROMA - Trionfo dei ragazzi delle università di Graz, Tallinn e Zurigo ma anche riconoscimenti per gli italiani del Politecnico di Torino e di quello di Milano. Si è conclusa con una cerimonia di premiazione finale la quattordicesima edizione della Formula SAE Italy, Formula Electric Italy & Formula Driverless - competizione internazionale organizzata da Anfia in partnership con SAE International all'autodromo 'R. Paletti' di Varano de' Melegari.



L'evento, che ha visto la partecipazione di oltre 2.600 studenti provenienti da 26 Paesi, ha visto primeggiare sul podio della Classe 1C (vetture a combustione interna), la Technical University of Graz, con TUGraz Racing Team, grazie a una vettura affidabile e di alto livello e all'elevata preparazione degli studenti, che hanno affrontato bene tutte le prove e hanno concluso la prova di Endurance per primi. In seconda posizione, Friederich-Alexander University Erlangen Nuremberg, con il team High-Octane Motorsports e. V., che ha stupito per i tempi ottenuti nell'Endurance e, in terza, Wroclaw University of Science & Technology (Breslavia) con il PWR Racing Team, vincitore dell'edizione dello scorso anno, che ha confermato una buona performance in tutte le prove. Nella Classe 1E (vetture elettriche), ha trionfato la Tallinn University of Applied Sciences - FS Team Tallinn, che ha presentato la vettura più performante, mentre si aggiudica il secondo posto DHBW Ravensburg, con il team Global Formula Racing e.V. e il terzo va alla Squadra corse del Politecnico di Torino.



Nella Classe 3 (presentazione del solo progetto della vettura), ha conquistato la vetta della classifica il Polimarche Racing Team dell'Università Politecnica delle Marche, seguito, al secondo posto, dal team Arab Academy Motors e, al terzo, dal team MASR Motorsport, entrambi dell'Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport. Nella Classe 1D (Driverless), novità di quest'anno, che ha visto competere team di ottimo livello, il primo premio è andato a AMZ Driverless Team di ETH Zurich, seguito da municHMotorsport, dell'University of Applied Sciences Munich e dal Karlsruhe Institute of Technology con il team KARaceIng. ''Siamo molto soddisfatti di questa quattordicesima edizione dell'evento, la seconda organizzata da Anfia, che ha visto debuttare la Classe Driverless - ha commentato Gianmarco Giorda, direttore di ANFIA - Possiamo dire che la sfida è stata vinta, visto l'elevato livello tecnologico delle vetture a guida autonoma presentate e la partecipazione dei top team europei, e che sicuramente proseguiremo in questa direzione. Vero motore dell'iniziativa nel suo complesso, anche quest'anno, la passione e l'entusiasmo mostrato dai team partecipanti''. Nella giornata di ieri si è svolta in pista la prova di Endurance (275 punti sui 1.000 complessivi), che intende valutare le performance complessive delle singole vetture in gara e rappresenta uno degli eventi principali della competizione. La prova di Endurance della Classe 1C è stata particolarmente spettacolare in quanto l'interruzione dovuta al temporale ha esaltato le capacità dei piloti e la messa a punto delle vetture sulla pista bagnata. In questa specialità, si sono distinti per le ottime performance i top team della Classe 1E e anche nella Classe 1C i primi classificati hanno garantito lo spettacolo in pista, nonostante la Formula SAE Italy & Formula Electric Italy si svolga a inizio stagione. Tra le italiane, hanno fatto bene la squadra di Milano e quella di Padova che hanno ottenuto buoni risultati anche a livello generale. Durante la cerimonia di premiazione sono stati assegnati anche i premi relativi agli eventi statici - Business Presentation Event, Design Event e Cost Event. In particolare, nel Business Presentation Event, per la Classe 1D, si posiziona al primo posto AMZ Driverless Team di ETH Zurich mentre nella Classe 1E troviamo, in prima posizione, l'Aristotle University Racing Team Electric - Aristurtle dell'Aristotle University of Thessaloniki. Infine, per la Classe 1C sul gradino più alto del podio sono saliti i ragazzi della TU Graz Racing. Il Cost Event della Classe 1D vede al primo posto AMZ Driverless Team di ETH Zurich. Nella Classe 1E si è aggiudicato la prima posizione il team Blue Flash Mobility Concepts di HAWK Göttingen. Infine, per la Classe 1C il team vincitore è stato il Race Up Combustion dell'Università di Padova. Per il Design Event della Classe 1D, al primo posto si conferma nuovamente AMZ Driverless Team di ETH Zurich mentre nella Classe 1E in prima posizione FS Team Tallinn.