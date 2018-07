SpecialMente di Bmw Italia, rapporto sulle attività sociali

ROMA, 10 LUG - Bmw Group Italia ha pubblicato il rapporto SpecialMente i cui sono riassunti i dati salienti del progetto di responsabilità sociale d'impresa. Oltre 600mila le persone raggiunte dalle iniziative di Corporate Social Responsibility (CSR) dell'azienda nel nostro Paese dal 2001 ad oggi con attività online ed esperienze dirette. SpecialMente è anche un luogo virtuale, un'articolata piattaforma web che è online dal 2015 e che raccoglie tutti i contributi e le iniziative di Bmw Italia nell'ambito della responsabilità sociale. Bmw Group Italia ha saputo trasformare il proprio impegno nella sostenibilità in creazione di valore a lungo termine per tutti gli stakeholder. Il primo report di SpecialMente sintetizza l'investimento della Casa di Monaco in favore della responsabilità sociale d'impresa attraverso numeri che raccontano i risultati degli ultimi anni e che rappresentano la base per una maggiore presenza di Bmw Group Italia all'interno della società in futuro. ''Siamo orgogliosi di presentare numeri così positivi - ha commentato Sergio Solero, presidente e AD di Bmw Italia - che sono il risultato dell'impegno di tutta l'azienda e del coinvolgimento degli stakeholder. Ci impegniamo a portare avanti la nostra missione con la massima responsabilità con l'obiettivo di offrire iniziative di CSR non solo ai nostri clienti, dipendenti, concessionari e partner, ma anche alla società e il mondo in cui viviamo. Il successo del Bmw Group si fonda da sempre su una visione sul lungo periodo e su un'azione responsabile, noi come Bmw Italia abbiamo dimostrato non solo di crederci, ma di essere un punto di riferimento nel settore e nel mondo delle imprese in generale''.



SpecialMente testimonia come il tema della responsabilità sociale d'impresa sia radicato nella cultura aziendale di Bmw Italia. Dal 2014 in poi, Bmw Group Italia ha strutturato in modo più organico le proprie iniziative di responsabilità sociale d'impresa, in linea con la filosofia del Gruppo, e nel rispetto delle iniziative avviate in Italia. È nato così SpecialMente, che raccoglie sotto un unico nome tutte le attività che BMW Italia ha implementato in diversi settori fin dall'inizio del 2001, quando è iniziata la collaborazione con la divisione di Neuroscienze del professor Gianvito Martino, oggi Direttore Scientifico dell'Ospedale San Raffaele di Milano, che ha dato vita alla Bmw Research Unit-OSR. Sono numerose le iniziative e i programmi implementati negli anni, primo tra tutti quello nato dalla collaborazione tra Dynamo Camp e Ospedale San Raffaele, che ha visto la realizzazione di un programma di supporto alle sessioni dedicate ai ragazzi colpiti da malattie neurodegenerative e alle loro famiglie; SciAbile, la scuola di sci per disabili nata a Sauze d'Oulx nel 2003. Dalla conoscenza con il mondo delle discipline sportive e Paralimpiche è nato il progetto BocciaRio, sviluppato con la Federazione degli Sport Paralimpici e Sperimentali e oggi portato avanti da Federazione Italiana Bocce, che mira a costituire una rappresentativa italiana in grado di partecipare a Tokyo 2020. In tema di sicurezza stradale, grazie al Bmw Kids Tour, alla BMW Driving Experience e al progetto #CoverYourPhone ideato da Alex Zanardi, Bmw Italia ha contribuito alla diffusione di una cultura della sicurezza. In tema di sostenibilità con l'impegno della filiale di Bmw Italia l'azienda fornisce un esempio di utilizzo responsabile delle risorse. Da ricordare invece in ambito culturale, le collaborazioni con il Teatro alla Scala, La Milanesiana e La Triennale a Milano, il Teatro dell'Opera e il MAXXI a Roma testimoniano i valori e l'impegno dell'azienda nel tessuto del Paese. Il racconto della attività promosse dal Bmw Group Italia in ambito CSR è disponibile sul sito www.specialmente.bmw.it.