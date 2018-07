Oltre ottocento 500 da 17 nazioni europee

Oltre 800 'cinquini' storici sono giunti da 17 nazioni europee e da quasi ogni Regione di Italia per festeggiare la 35/ma edizione del festival internazionale di Garlenda. Nella seconda giornata del Meeting circa 180 auto hanno partecipato al Gran Tour dell'entroterra. Il giro ha toccato piccole realtà liguri quali Cosio d'Arroscia, Pieve di Teco e Mendatica. Oltre un centinaio di auto si sono recate a Ceriale per un tuffo presso il Parco Acquatico Le Caravelle.

Coloro che sono rimasti nel cuore della festa a Garlenda hanno avuto modo di scoprire il pullman Azzurro della Polizia Stradale che gira l'Italia e permette agli agenti della Polizia di spiegare, tramite video, giochi e attività interattive, l'importanza di tenere un comportamento corretto e rispettoso e quali sono le conseguenze delle azioni irresponsabili. Domenica 8 luglio grande chiusura all'Ippodromo dei Fiori di Villanova d'Albenga dove tutte le 1.000 auto attese si incontreranno per il carosello delle Nazioni e delle Regioni.