Rc auto: prezzi-2,5%, semplificare le regole sulla privacy

I prezzi dell'rc auto "sono scesi nell'anno del 2,5% e del 27% in 5 anni". Così la presidente dell'Ania, Maria Bianca Farina, all'assemblea nazionale. In quest'ambito c'è "la necessità di semplificare il quadro delle regole, chiarendo limiti e criteri con cui le compagnie possono utilizzare le informazioni sulla clientela in loro possesso" - ha continuato Farina - "si tratta di trovare un giusto equilibrio tra la riservatezza del cliente e l'uso delle informazioni utili a rendere un servizio a suo vantaggio".

La raccolta premi complessiva delle imprese assicurative italiane "ha sfiorato i 131 miliardi di euro: 100 miliardi si riferiscono al settore vita, 16 miliardi al settore auto e altrettanti agli altri rami danni. A questi premi si devono aggiungere quelli raccolti dalle imprese europee che operano in Italia, pari a 17 miliardi nel vita e oltre 4 miliardi nel danni", continua la relazione della presidente dell'Ania, Maria Bianca Farina, durante l'assemblea nazionale.

Gli investimenti degli assicuratori italiani "hanno raggiunto 850 miliardi di euro, pri al 50% del Pil, quasi due terzi di essi sono a fronte delle polizze vita tradizionali, polizze che hanno reso, in media, il 3%. Oltre 300 miliardi sono investiti in titoli di Stato italiani". Gli oneri per i risarcimenti relativi ai circa 6 milioni di sinistri denunciati nel 2017 "nei rami danni hanno superato i 22 miliardi di euro, circa metà nell'auto", ha continuato Farina aggiungendo che il settore ha realizzato utili netti per 6 miliardi, di cui solo circa 400 milioni nel settore auto "che peraltro ha registrato un disavanzo nella gestione corrente".

La solidità delle compagnie assicurative - ha assicurato la presidente dell'Ania - "è attestata da indici di solvibilità di assoluta sicurezza: a fine 2017, il capitale disponibile era pari a quasi due volte e mezzo quello richiesto". Il settore corrisponde imposte che superano i 6 miliardi l'anno e dà occupazione , in via diretta e indiretta, a circa 300 mila persone. Le imposte sui premi assicurativi fanno affluire ulteriori risorse all'erario per quasi 20 milioni di euro al giorno.

Nel 2018, secondo i dati diffusi dall'Ania in occasione dell'assemblea dell'associazione, i prezzi dell'Rc Auto dovrebbero rimanere stabili.