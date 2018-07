Jeep celebra con Harley Davidson 115/mo dell'icona a 2 ruote

ROMA - Jeep è accanto a Harley-Davidson nel principale evento dell'anno che andrà in scena a Praga dal domani 5 fino all'8 luglio per celebrare il 115esimo compleanno della leggendaria Casa motociclistica a stelle e strisce. Jeep e Harley-Davidson sono sinonimo di strade da percorrere in libertà, di un viaggio in cui il percorso è più importante della meta, e condividono valori fondamentali quali passione, libertà e senso di appartenenza. Proprio per questo il pubblico e gli harleysti che accorreranno in Repubblica Ceca potranno ammirare alcuni modelli Jeep, la gamma più premiata di sempre, in particolare le tre grandi novità di quest'anno: la nuova Cherokee, la nuova Wrangler e la nuova Renegade MY19. Non mancheranno inoltre Jeep Compass e Jeep Grand Cherokee, anche nella versione Trailhawk, capace di offrire le migliori doti off road e tutto il comfort delle Sport Utility più accessoriate. Oltre alle sue numerose e rinomate bellezze che ogni anno attraggono milioni di turisti, Praga ospiterà l'eccezionale area Jeep Touring Zone che sarà lo showcase dell'eccellenza del marchio. Ospiterà infatti la nuova Jeep Cherokee, l'evoluzione del suv best-in-class per quanto riguarda le doti off road, per merito dei tre sistemi di trazione integrale disponibili, che si presenta con un design più moderno - ma sempre fedele agli stilemi classici del marchio - cui abbina una lunga serie di tecnologie intuitive per offrire maggiore comfort, connettività e protezione ai passeggeri. Oggi le linee esterne si ispirano all'anima più premium della famiglia Jeep e declinato in modo armonioso e contemporaneo: spiccano i nuovi gruppi ottici, il caratteristico cofano spiovente in alluminio ultraleggero e il nuovo portellone posteriore. All'interno, innovativi contenuti tecnologici e tanto spazio in un ambiente sofisticato e caratterizzato da forme scolpite, materiali di qualità superiore, cura artigianale e attenzione al dettaglio. All'evento di Praga sono attesi circa 60mila motociclisti che raggiungeranno la città a bordo delle loro Harley Davidson. Al loro arrivo potranno ammirare, presso l'entrata principale, una Nuova Jeep Wrangler esposta su una scenografica struttura sopraelevata. È la migliore accoglienza per gli 'authentic freedom lovers', il celebre claim che sintetizza le passioni dei possessori e degli appassionati dei brand Jeep e Harley. In questa evoluzione, Wrangler ribadisce le sue qualità di regina indiscussa del fuoristrada e al tempo stesso protagonista assoluta da utilizzare tutti i giorni in città, grazie a eccellenti livelli di comfort, le leggendarie capacità off-road, lo stile autenticamente Wrangler e la dotazione tecnologica con soluzioni avanzate. Il risultato finale è la Wrangler più abile di sempre nella guida off-road, grazie a una dotazione impareggiabile che, a seconda degli allestimenti, prevede due avanzati sistemi di trazione - Command-Trac and Rock-Trac, bloccaggi elettrici dei differenziali Tru-Lock, differenziale a slittamento limitato Trac-Lok e barra stabilizzatrice anteriore a scollegamento elettronico. La nuova Wrangler, inoltre, aprirà la spettacolare parata che sarà il culmine delle celebrazioni per il 115mo anniversario di Harley-Davidson. Per sottolineare come i possessori di veicoli Harley-Davidson e Jeep siano esperti assoluti nel campo della personalizzazione, è nato Custom Cousins, il nuovo contest sviluppato sui canali social di Jeep e Harley Davidson che ha visto le due community impegnate nel presentare le proprie candidature e nel votare le migliori customizzazioni dell'icona Wrangler. Il contest ha incoronato tre esemplari 'best of the best': i loro proprietari saranno presenti a Praga alle celebrazioni del 115mo anniversario di Harley-Davidson ed esporranno le vetture vincitrici.