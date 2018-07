Opel primo marchio in Europa per vendite B-Suv

ROMA - Grazie al successo di Mokka X e di Crossland X, la Opel ha scalato in Europa la vetta delle vendite per suv e crossover e nel periodo gennaio-aprile 2018 ha conquistato la leadership tra i B-Suv. La Casa del Fulmine completa l'offensiva vincente della sua gamma di sport utility con l'affermazione nella fascia di mercato superiore del recente Grandland X. E' grazie anche all'apporto di questo modello che in Germania Opel è stato il marchio numero 1 per vendite di Suv nei primi cinque mesi dell'anno. I numeri che suggellano il risultato di rilievo a livello continentale sono 900mila Mokka X, 125mila Crossland X e 85mila Grandland X. Sulla scia di tali risultati, a Russelsheim hanno deciso di adeguare l'intera famiglia X con la disponibilità di motori già in regola con i parametri Euro 6d-TEMP sull'inquinamento, in anticipo sui tempi previsti dalle normative attuali. Alla luce di quest'iniziativa il successo di questo tris di modelli sembra destinato a proseguire in futuro, a maggior ragione se si considera che Grandland X sarà la prima Opel offerta in versione ibrida plug-in: avrà un ruolo fondamentale nella strategia di elettrificazione della casa. La variante Phev della Grandland sarà prodotta nell'impianto di Eisenach, a partire dal 2020.



''Questi dati - ha commentato Peter Kuespert, managing director marketing & sales del marchio del gruppo PSA - dimostrano che la nostra entusiasmante famiglia X è perfetta per soddisfare la crescente domanda di Suv. Pur essendo chiaramente differenti, tutti questi modelli offrono le tipiche caratteristiche Opel, ovvero tecnologie innovative o sedili eccezionali a prezzi accessibili, risultando perciò estremamente interessanti per un gran numero di clienti''.