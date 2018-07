Collezionisti di auto d'epoca, i migliori sono in Usa

ROMA - I migliori collezionisti d'auto d'epoca? Sono gli americani, seguiti da europei e asiatici. È quanto emerge da una classifica stilata da 'The Key - Top of the classic car world' di maggio. La classifica redatta dalla rivista diretta da Antonio Ghini si basa sui cento migliori collezionisti di auto d'epoca del mondo, con un valore complessivo di oltre 8 miliardi dollari. In prima linea ci sono gli americani Miles Collier, Fred Simeone, Peter Mullin e Ralph Lauren, insieme all'olandese Evert Louwman, allo svizzero Albert Spiess e al cinese Anthony Wang.



Il ranking si basa su diversi parametri: il valore, la qualità ed il livello delle vetture unito ai riconoscimenti e ai premi avuti in eventi internazionali. In più un punteggio basato sulla pubblica fruibilità delle collezioni (in altre parole, chi tiene le proprie auto nascoste ed invisibili, perde qualche punto rispetto ad altri). Nei primi 100 gli italiani sono solo nove: Corrado Lopresto (24°), Mario Righini (47°), Nicola Bulgari (48°), Giuseppe Lucchini (50°), Matteo Panini (69°), Silvia Nicolis (79°), Davide Parmegiani (95°),Francesco Guasti (97°)e Umberto Cammellini (98°).



La rivista è stata fondata dall'imprenditore, investitore e filantropo del Principato di Liechtenstein, Fritz Kaiser.



Coinvolto nel mondo automobilistico, negli anni '80 e '90 ha aiutato celebrità e stelle dello sport, compresi i piloti di Formula 1, a convertire le vittorie in denaro, con un forte spirito imprenditoriale. Negli anni '90, una delle sue società promosse il DTM (il campionato tedesco delle berline automobilistiche) e dal 1995 al 2000 è stato presidente e comproprietario del team svizzero di Formula 1 Red Bull Sauber Petronas, una joint venture con Peter Sauber e Dietrich Mateschitz di Red Bull. Kaiser ha una profonda passione per il mondo delle auto d'epoca che lo ha spinto a dar vita a questo magazine che ha l'obiettivo è di dare un'identità ed una linea strategica al mondo del collezionismo unendo alla razionalità, emozione e passione.