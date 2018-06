Bosch innova modo di lavorare, dentro e fuori l'azienda

MILANO - Nello scorso anno Bosch ha avviato, a livello globale, un progetto che prevede nuovi ambienti e nuove modalità di lavoro, sia dentro che fuori l'azienda. In particolare questo processo ha previsto la ridefinizione degli spazi aziendali che rispecchiano la filosofia inspiring working conditions di Bosch.



Come ricorda l'azienda - leader nell'innovazione e nei servizi - parte integrante della cultura del Gruppo sono iniziativa, imprenditorialità, fiducia, flessibilità, ma anche trasparenza, collaborazione, meno gerarchie e comunicazione a tutti i livelli. Ciò ha comportato un processo di trasformazione aziendale e un ripensamento delle modalità degli ambienti lavorativi, realizzati per essere sempre più 'inspiring'. Dunque un nuovo modo di lavorare più flessibile, autonomo e moderno grazie anche alla tecnologia: pc portatili con connessione remota, postazioni mobili, macchine interconnesse, monitoraggio continuo del processo produttivo tramite tablet. Nel 2017, per la prima volta in Italia, Bosch ha lanciato un Talent Program dedicato all'Industry 4.0. Il progetto Bi.t è nato per offrire una formazione specifica rivolta a giovani talenti altamente qualificati, in possesso di una laurea magistrale conseguita in ingegneria, matematica o fisica, per prepararli ad assumere ruoli di rilievo in ambito Industry 4.0.



Una ventina di giovani sono stati inseriti negli organici di Bosch Italia con l'obiettivo di lavorare in team e sviluppare nuove idee legate all'innovazione (digitalizzazione delle macchine, data mining, IoT). Per l'inserimento in azienda, Bosch ha offerto alle nuove risorse l'opportunità di frequentare un master esclusivo relativo a tematiche Industry 4.0, primo percorso in Italia sviluppato in collaborazione con un'azienda e totalmente dedicato a questo tema, frutto della collaborazione tra il Cefriel - Politecnico di Milano e TEC, la scuola di formazione del Gruppo Bosch in Italia, prevedendo, inoltre, un periodo di formazione di 6 mesi in Germania, a Blaichach, uno dei plant d'eccellenza per l'Industry 4.0 di Bosch.