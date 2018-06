UberBOAT, torna il servizio in barca per la Croazia

ROMA - Da ieri tutti coloro che vorranno esplorare la costa croata potranno prenotare un trasferimento o un giro in motoscafo direttamente dall'app di Uber. Lo scorso anno UberBOAT è stato utilizzato daturisti provenienti da 39 Paesi diversi, contribuendo a promuovere la Croazia come meta turistica in tutto il mondo.



Saranno due i servizi UberBOAT attivi quest'anno. Il primo permetterà a un massimo di 8 persone di spostarsi dalla costa verso le isole o da un'isola all'altra della Croazia a un costo medio di circa 352 euro a tratta (a seconda della meta da raggiungere).



La seconda opzione, invece, consentirà a chi è alla ricerca di una vacanza più avventurosa di noleggiare un motoscafo per vivere mezza giornata o un giorno intero alla scoperta delle isole croate. Il costo varia a seconda del numero di tappe, ore, eccetera.



Con UberBOAT, chi viaggia insieme a un amico, ad esempio, potrà utilizzare l'opzione Condividi la tariffa con un amico, che consente di dividere il costo della corsa con i compagni di viaggio con un semplice click e decidere cosa visitare.



I motoscafi possono trasportare fino a 8 passeggeri e partiranno da punti di ritrovo prestabiliti lungo la costa e sulle isole. Tutti gli skipper sono in possesso di regolare licenza valida e certificata per il trasporto marittimo occasionale.



Per mettere in funzione il servizio occorre aprire l'app di Uber e inserire il nome dell'isola che si vuole raggiungere. Si seleziona Boat dal menu e si sceglie tra l'opzione 'trasferimento o giro in barca'. È possibile scegliere anche se si vuole usufruire del servizio in real time o prenotarlo per un altro momento: lo skipper del motoscafo contatterà il cliente per definire i dettagli.