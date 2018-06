Renault sperimenta servizio carsharing autonomo in Normandia

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - La Métropole Rouen Normandie, il Gruppo Transdev, il Gruppo Renault, il Gruppo Matmut, partner del progetto Rouen Normandy Autonomous Lab, sperimentano con il supporto della Regione Normandia e della Banque des Territoires il primo servizio di mobilità condivisa e autonoma on demand sulle strade aperte d'Europa. Questa sperimentazione sarà aperta al pubblico nell'ultimo trimestre di quest'anno, con quattro veicoli autonomi Renault Zoe 100% elettrici, a cui si aggiungerà una navetta autonoma i-Cristal sviluppata in collaborazione da Transdev e Lohr. Nel dettaglio, si tratta di proporre un servizio di mobilità in un'area suburbana per cui le soluzioni di trasporto pubblico classiche non sono adeguate, in una logica di servizio garantito dal primo all'ultimo chilometro. Gli utenti potranno chiamare il veicolo in tempo reale tramite l'apposita applicazione disponibile su smartphone. I veicoli saranno disponibili su 3 linee per un totale di 10 km nell'ambito di questo quartiere: saranno proposte 17 fermate in tutta l'area, in corrispondenza delle linee della rete di trasporto pubblico della Città di Rouen.



Le 4 Renault Zoe dedicate al progetto sono già state testate su strade aperte al pubblico: comprendono tutte le dotazioni per affrontare il traffico (altri veicoli, incroci, rotonde, entrate e uscite da edifici). Elettriche al 100%, presentano le tecnologie autonome ideate da Transdev e Renault. Questa flotta sarà completata da una navetta i-Cristal sviluppata in collaborazione tra Transdev e Lohr.



Dopo un periodo di collaudi, l'apertura al pubblico di questo servizio sperimentale on demand è prevista per settembre 2018, sempre che si ottengano le autorizzazioni necessarie in tempo utile. Sarà attivo fino a dicembre 2019. Oltre agli insegnamenti sul piano tecnologico, questa sperimentazione consentirà di capire gli effettivi utilizzi e di testare come gli abitanti vivono il servizio, in modo da adattarlo.