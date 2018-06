Jeep Wrangler dei Carabinieri pattuglierà direttamente dalla battigia

La Jeep Wrangler in comodato d'uso ai Carabinieri è equipaggiata con il motore turbodiesel 2.8 CRD con cambio automatico. Wrangler è da sempre sinonimo di off road, e le sue caratteristiche uniche sono esaltate dal performante Mopar® One Pack, la personalizzazione che permette di affrontare in tutta sicurezza ogni percorso fuoristrada.

Nel caso dell’esemplare consegnato ai Carabinieri si tratta del kit assetto rialzato da 2” by “Fox Performance”, dell’ammortizzatore di sterzo anteriore, dei cerchi in lega neri da 17” x 8,5” Performance Gladiator, degli pneumatici all-terrain maggiorati da 32”, dei paraspruzzi anteriori e posteriori e dei codolini laterali per parafanghi. Inoltre, l’iconico SUV Jeep adotta le dotazioni specifiche dei Carabinieri quali lampeggiante, sirena con supporto telescopico, porta mitra, due porta palette e radio portatile.

Questo allestimento completo consentirà una presenza costante e assoluta tempestività negli interventi, dal momento che il pattugliamento avverrà sia di giorno sia di notte direttamente dalla battigia. Nello specifico, il mezzo sarà impiegato nel tratto di oltre trenta chilometri di spiaggia compreso tra Cattolica e Bellaria: una misura di sicurezza applicata per la prima volta in Italia per contribuire ancor più attivamente alla tutela dei cittadini e dei turisti che ogni estate affollano il litorale romagnolo, in particolare sulle spiagge di Rimini e Riccione.