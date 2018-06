Mille auto al più grande raduno al mondo di Rolls-Royce

ROMA - Oltre mille vetture con la statuetta dello Spirit of Ecstasy sul radiatore, provenienti da ogni angolo del pianeta, sono confluite lo scorso weekend a Stamford, per partecipare al più grande raduno mondiale di Rolls-Royce. I giardini di Burghley House, nel Lincolnshire, uno degli splendidi castelli elisabettiani, dal 22 al 24 giugno sono stati teatro dell'annuale evento organizzato dal Rolls-Royce Enthusiasts' Club (RREC).



Modelli d'antan e contemporanei, tra cui numerosi esemplari rari e unici, hanno partecipato al Rally e al Concorso d'eleganza, che in quest'edizione hanno fatto segnare una partecipazione senza precedenti. Tra l'altro sono state previste passerelle speciali per i modelli Phantom, Ghost, Wraith e Dawn, con veicoli dell'attuale produzione e celebri serie del passato.



Apprezzato il tributo al Motor Show del 1948 di Earl's Court, il primo che ha celebrato il ritorno alla produzione di serie del marchio dopo la seconda Guerra Mondiale. Da ricordare che il Rolls-Royce Enthusiasts' Club, fondato nel 1957 da 11 membri, oggi conta poco meno di diecimila iscritti in tutto il mondo. Andrew Ball, responsabile delle Relazioni Corporate e degli eventi Heritage del Costruttore britannico, ha avuto parole di entusiasmo per questa tre giorni: "Siamo stati felici - ha detto - di supportare i colleghi di RREC e di presentare la nostra attuale produzione in quest'evento spettacolare. Il Club è un custode della storia rimarchevole del nostro marchio e gli annuali Rally e Concorso d'Eleganza rappresentano un'occasione unica per ammirare alcune delle auto più importanti e rare della storia dell'automobile".