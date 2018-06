Coppa d'Oro delle Dolomiti, si parte il 19 luglio

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Al suo 71/o anno d'età, la Coppa d'Oro delle Dolomiti, competizione organizzata da Aci Belluno in collaborazione con l'Automobile Club D'Italia, si svolge nel terzo weekend di luglio come da tradizione del periodo storico (1947/1956) della corsa. Nei due giorni di competizione il percorso si snoda, all'interno della regione Veneto, in due tappe con diversi tragitti che attraversano, con molte variazioni di altitudine, sia la parte alta del Cadore - fino ad arrivare vicino al confine con l'Austria, tornando a Cortina lungo la Val d'Ansiei - sia la parte bassa toccando Alleghe, Agordo e Belluno. Giovedì 19 luglio sono in programma le verifiche tecniche e sportive al'Hotel Savoia di Cortina, venerdì e sabato le due tappe (con partenze e arrivi a Cortina), domenica 22 luglio la premiazione a Piazza Di Bona. Sono ammesse le vetture costruite fino al 1971 compreso. Il percorso di gara avrà una lunghezza complessiva di 388,70 chilometri. Sono previste 60 prove Cronometrate (P.C.), 8 prove di Media (P.M.) con un totale di 22 rilevamenti, 10 controlli orari (C.O.), 4 controlli timbro (C.T.). Quest'anno inoltre ricorre il 70° anniversario della vittoria nel 1948, alla seconda edizione, di Giovanni Bracco con la Maserati A6 GCS 'monofaro', stesso modello del secondo assoluto il grande Gigi Villoresi (quell'anno campione italiano assoluto). Terzo, Soave Besana con la Ferrari 166 Inter prodotta nello stesso anno; la prima autovettura realizzata dal Cavallino rampante destinata prevalentemente ad un uso stradale. (ANSA).