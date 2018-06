Eco-picnic in Villa d'Agliè con le Smart di Car2Go Torino

ROMA - Appuntamento il prossimo 17 giugno, dalle 12 alle 18, presso la Villa d'Agliè - la fascinosa residenza storica torinese che fa parte del circuito Associazione Dimore Storiche Italiane - per il primo della serie di picnic all'insegna della smart mobility organizzati da Città del Gusto di Torino, da Gambero Rosso Academy e da provider di carsharing Car2Go nei bellissimi parchi delle dimore che incorniciano il capoluogo piemontese. La presenza al picnic (costo 30 euro a persona) può essere prenotata scrivendo un'email a torino@cittadelgusto.it. Il ricco cestino del picnic, a base di prodotti del territorio, è firmato dalla Gambero Rosso Academy di Torino mentre il giardino di Villa d'Agliè sarà attrezzato con postazioni per l'acqua e il vino delle Guide del Gambero Rosso. Domenica 17 sarà possibile raggiungere la splendida dimora seicentesca, immersa in un parco storico di ippocastani e tigli, a bordo di una delle 420 Smart Car2Go a due e quattro posti e terminando il noleggio senza costi aggiuntivi presso il parcheggio dedicato all'ingresso della villa. Inoltre, il servizio di carsharing riserverà a tutti i partecipanti al picnic una promozione speciale che permetterà di iscriversi gratuitamente al servizio e di ricevere un bonus 5 euro di noleggio in omaggio. E' previsto anche un concorso per la tovaglia più bella: chi riceverà il maggior numero di like alla foto della propria 'apparecchiatura' da picnic postata sui social con l'hashtag #pic2go2018, verrà inviata in omaggio la Guida gelaterie del Gambero Rosso. Un secondo picnic è previsto per l'8 luglio, a Villa Simeom, sulle colline di Andezeno, mentre altre due date saranno organizzate a settembre.