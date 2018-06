Porsche festeggia 70 anni a Torino, simbolo sulla Mole

TORINO - Porsche festeggia 70 anni al Salone dell'Auto di Torino Parco Valentino. Il pubblico potrà ammirare i modelli Panamera Turbo S E-Hybrid, 911 Carrera 4 Gts e 718 Cayman Gts in mostra al Valentino e in piazza Castello nei cinque giorni dell'evento. Oggi si svolge anche lo Sports Car Together Day in tutto il mondo e a Torino scatta l'ora di uno degli appuntamenti più attesi: alle 18.30 i modelli Porsche che hanno fatto la storia si danno appuntamento in piazza Castello, all'ombra della Mole Antonelliana - simbolo della città - su cui in serata sarà proiettato il logo di casa Porsche.

Alle ore 20 tutti i porschisti e gli amanti del design sportivo potranno ammirare la parata delle Porsche, dalle 356 ai modelli di più recenti. La carovana di auto sportive partirà da piazza Castello e, attraverso un percorso che toccherà via Roma, via Po e corso Massimo d'Azeglio, raggiungerà il Castello del Valentino per la festa privata dedicata ai clienti Porsche. "A 70 anni esatti dalla produzione della prima Porsche siamo lieti di festeggiare con i nostri clienti e amici questa importante ricorrenza. Ricorrenza che personalmente ritengo molto importante in quanto posso affermare, non senza un briciolo di orgoglio, di aver vissuto molto da vicino questa bellissima storia che ha fatto di Porsche uno dei più prestigiosi marchi di autovetture sportive al mondo", sottolinea Alessandro Simoni, amministratore delegato di Erre Esse Centri Porsche.