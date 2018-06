Meno di 1000 euro al mese per cambiare Mercedes ogni giorno

ROMA - A chi non piacerebbe avere nel garage di casa una decina di modelli diversi, da una berlina di rappresentanza ad una wagon per andare a fare shopping, da un fuoristrada che non si spaventa davanti ai percorsi più difficili ad una supercar per correre anche in pista. Negli Stati Uniti, dove molte Case (Audi, Bmw, Cadillac, Porsche e Volvo) hanno già avviato attività di abbonamento che danno accesso a più modelli di un stesso brand pagando un canone mensile, ora è Mercedes a permettere la realizzazione di questo sogno, vista l'ampiezza della gamma della Stella a Tre Punte.



In due città - Filadelfia e Nashville - è stato avviato, in una prima fase di test, il servizio Mercedes Collection che emette di avere a disposizione l'auto preferita o di cui si ha necessità, il tutto pagando un canone mensile che va da 1.095 a 2.995 dollari al mese, rispettivamente 932 e 2.549 euro. Per diventare 'proprietari virtuali' di tutto il parco auto di Mercedes basta entrare nel club della Collection (costo una tantum 495 dollari, 421 euro) e scaricare sul proprio smartphone un'apposita App con cui gestire prenotazioni e impiego delle auto. Nel canone di abbonamento, che varia a seconda delle condizioni e delle limitazioni di noleggio, è compreso davvero tutto e il modello prescelto arriva a domicilio, consegnata da un autista o da una piccola bisarca, perfettamente pulita e controllata e con il serbatoio pieno. ''Cerchiamo sempre di anticipare le esigenze e i gusti dei nostri clienti, nonché di portare nuove persone al marchio'', ha dichiarato Dietmar Exler, presidente e CEO di Mercedes-Benz Usa commentando l'avvio della fase di test.