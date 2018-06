Salone Torino, al Mauto la rivoluzione elettrica

TORINO - Il Museo Nazionale dell'Automobile torna al Salone dell'Auto Parco Valentino, in programma da mercoledì a domenica. La rivoluzione elettrica e l'innovazione tecnologica applicata al settore auto sarà protagonista al Tesla Club Italy Revolution 2018: fra gli interventi più attesi quello di Marco D'Alimonte, country manager di Tesla Italia, che spiegherà cosa fa e come procede l'espansione del marchio californiano.



In occasione della giornata inaugurale, mercoledì, la Reo (dalle iniziali del creatore Random Eli Olds) sarà esposta nel cortile del Castello del Valentino e alle 20 sarà tra le protagoniste della Supercar Night Parade. Giovedì è prevista una visita speciale alla mostra temporanea Rosso Fioravanti: il designer milanese Leonardo Fioravanti - che ha disegnato fuoriserie come la Ferrari 365 Gtb/4 Daytona e curato lo sviluppo di vetture iconiche del Cavallino dalla Dino fino alla F40 - racconterà storie e aneddoti legati al materiale esposto.