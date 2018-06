Bosch Mobility Hackathon, aperte le iscrizioni per studenti

ROMA - Bosch ha aperto le iscrizioni per il suo hackathon che si svolgerà il 15 e 16 settembre presso la Fabbrica del Vapore a Milano. Si tratta di una importante occasione di collaborazione tra gli studenti e gli esperti Bosch, volta a premiare la migliore soluzione innovativa legata alla mobilità. Bosch Mobility Hackathon (l'hashtag ufficiale è #BoschHackMilan) ha come obiettivo il coinvolgimento di 50 studenti universitari di alto profilo provenienti da tutta Italia e con diverse estrazioni accademiche per una sfida in gruppi nell'ambito dei temi che fanno riferimento nel loro complesso alla mobilità: parking, traffic flow, multi-modal e access. Ridurre lo stress per la ricerca del parcheggio, attenuare il livello di inquinamento e congestione urbana, multimodalità e democratizzazione della mobilità - ricorda una nota di Bosch - sono solo alcune delle sfide di Bosch legate alla mobilità del presente e del futuro. Gli studenti, coadiuvati da esperti Bosch, lavoreranno in un tempo di 24 ore consecutive in piccoli gruppi come vere e proprie startup, con l'intento di sviluppare soluzioni, strategie e prodotti funzionali alle sfide della mobilità del futuro.Le migliori 3 idee, valutate da una giuria di esperti, otterranno dei premi monetari così ripartiti: Best Overall: 500 euro a studente fino a un massimo di 2.500 euro per il team; Best Pitch: 250 euro a studente fino a un massimo di 1.250 euro per il team;; Best Technical Execution: 250 euro a studente fino a un massimo di 1.250 euro per il team.



Tutte le informazioni sull'evento e sulle modalità di partecipazione sono disponibili all'indirizzo https://developer.bosch.com/hackathon/mobility-milan/home. Il contatto fra azienda e giovani è da sempre al centro delle attività di selezione di Bosch che, anche attraverso il progetto Allenarsi per il Futuro, persegue l'obiettivo di orientare i giovani al loro futuro professionale.