Dazi: Ifo, su auto Germania più colpita, costi per 5mld

BRUXELLES - Se dovessero scattare i dazi Usa sulle auto, sarebbe la Germania il Paese europeo a essere più colpito, con un calo di 5 miliardi sul pil, pari a un calo del -0,16%. Sono i calcoli compiuti dall'Ifo. "Nessun altro paese soffrirebbe perdite assolute più alte della Germania", ha dichiarato il direttore dell'istituto economico tedesco, sottolineando che "a confronto gli effetti sul pil dei dazi su acciaio e alluminio da circa 40 milioni di euro sono trascurabili".

Anche Messico, Canada, Giappone e Corea sarebbero impattati in modo significativo con perdite rispettivamente di 3,7 e 3,2 miliardi di dollari, e 4,3 e 2,3 miliardi di euro. Al contrario gli Usa vedrebbero crescere il loro pil di 5,7 miliardi di euro, anche se i consumatori americani pagherebbero le auto importate il 20% in più. I costruttori presenti con impianti sul territorio Usa come Bmw, Daimler e Vw, avrebbero costi di produzione più alti ma beneficerebbero anche dei prezzi auto più alti.