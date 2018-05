Passerella d'onore a Villa d'Este per Sybilla GFG Style

ROMA - Passerella d'onore al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este - in programma per il prossimo 26 e 27 maggio sul Lago di Como - per la berlina elettrica di lusso 4 porte 4 posti Sibylla disegnata da GFG Style, il centro stile torinese fondato nel 2016 da Giorgetto e Fabrizio Giugiaro. Il prototipo di ammiraglia a impatto zero, sviluppata in collaborazione con Envision l'azienda leader cinese nella gestione intelligente dell'energia, parteciperà infatti insieme ad altre concept e one-off al 'Concorso d'Eleganza Design Award' accompagnata nella sfilata davanti alla giuria proprio da Giorgetto e Fabrizio Giugiaro.



Sibylla - nata per celebrare l'ottantesimo compleanno del grande designer Giorgetto Giugiaro, una vita dedicata alla creazione di icone automobilistiche - ha esordito con successo al Salone di Ginevra di quest'anno e ora parteciperà a Villa d'Este, insieme ad altre concept e one-off, al 'Concorso d'Eleganza Design Award' accompagnata nella sfilata davanti alla giuria proprio da Giorgetto e Fabrizio Giugiaro. La berlina di lusso Sibylla annovera soluzioni innovative in termini di accessibilità, funzionalità ed estetica ma è anche una rivisitazione di temi classici, conservando eleganza e 'leggerezza' nonostante le dimensioni generose (è lunga più di 5 metri ed alta 1,48 metri). La presenza della propulsione elettrica ha migliorato lo sfruttamento dello spazio interno ed ha consentito a Giorgetto e Fabrizio Giugiaro di rivoluzionare accessibilità e layout dell'abitacolo.