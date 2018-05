Aci ritira premio per sistema gestione pneumatici fuori uso

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Aci ritira il premio pubblica amministrazione sostenibile per il progetto legato al 'Sistema di gestione degli Pneumatici Fuori Uso (PFU) derivanti dalla demolizione dei veicoli fine vita'. Il riconoscimento è stato assegnato nell'ambito dei '100 progetti per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030'.



Il progetto - si legge in una nota - ha realizzato un sistema di raccolta e gestione degli Pneumatici Fuori Uso basato su una piattaforma informatica che collega migliaia di operatori economici. Governato dal Comitato di gestione degli PFU, istituito presso l'Aci, assicura che il contributo ambientale sugli pneumatici di primo equipaggiamento sia impiegato per remunerare le imprese che procedono al ritiro da veicoli a fine vita e ne curano la gestione del riciclo per la realizzazione di nuovi manufatti, prima tra tutti, asfalti modificati ad elevate proprietà meccaniche e fonoassorbenti, pavimentazioni sportive, pannelli insonorizzanti ed elementi di arredo urbano. Il fatturato annuo, interamente coperto dal contributo ambientale, è pari a circa 6 milioni di euro sia sul versante dei contributi che su quello dei corrispettivi erogati.



Grazie a questo sistema si riduce la dispersione degli pneumatici nell'ambiente ed il loro abbandono in discariche abusive, con la possibile conseguenza di incendi e la produzione di immissioni nocive per l'ambiente. Nel 2017 l'avvio a riciclo di 25.778 tonnellate di PFU ha comportato minori emissioni in atmosfera di circa 51.630 tonnellate di CO2.