Mercedes espone a Company Car Drive gamma Diesel Euro6d

MONZA - Con l'esposizione della nuova gamma di motori Diesel Euro6d il gruppo Mercedes punta a un ruolo da protagonista nell'edizione 2018 di Company Car Drive, rassegna dedicata alle auto aziendali e alle flotte, in programma oggi e domani all'autodromo nazionale. Il Costruttore tedesco espone la sua gamma di proposte dedicata a chi utilizza l'auto per lavoro, tra cui spiccano vetture ibride plug-in, la nuova generazione di motori Diesel EU6d-TEMP e alcune proposte futuristiche. Si tratta dei concept smart vision EQ fortwo, EQA e Vision Van, già mostrati in alcuni saloni internazionali. Il primo è un'anticipazione dei concetti su che guideranno lo sviluppo dei veicoli dedicati alla mobilità urbana e al trasporto pubblico condiviso. La EQA rappresentala prima interpretazione del nuovo marchio EQ del gruppo tedesco, dedicato alla mobilità elettrica.



Il Vision Van prefigura varie soluzioni hi-tech che potrebbero in un futuro prossimo essere utilizzate per la distribuzione commerciale a zero emissioni: dotato di sistemi di guida autonoma, dispone di connessione Intenernet, utile per esempio per la gestione in rete in tempo reale delle consegne.



In merito alla strategia di Mercedes-Benz Italia nel canale Business, Christian Catini, responsabile flotte della Filiale, chiarisce ad ANSA: "Nei primi mesi del 2018, il ricambio generazionale di prodotti strategici per il canale business non ci ha favorito, ma abbiamo comunque registrato una crescita concentrata soprattutto nel segmento delle PMI. Il canale del noleggio a lungo termine è, invece, quello che ha maggiormente risentito del runout, ma guardiamo con grande ottimismo ai prossimi mesi, forti di un'offensiva di prodotti che punta dritta al cuore dei nostri clienti. Mi riferisco in particolare alla nuova Classe A, un importante salto generazionale anche in termini di sicurezza, valore particolarmente ricercato dai fleet manager. A sostenere la nostra offensiva nei segmenti superiori c'è grande attesa, infine, per la nuova Classe C, equipaggiata con il nuovo motore 1.9 Diesel da 194 CV, già conforme alla più recente normativa EU6d-Temp. Un ulteriore elemento di valore, che arricchisce la nostra offerta sono le versioni Business Extra, disponibili sia su Classe A che su Classe C e dedicate a chi utilizza la formula del noleggio a lungo termine".



Nel dettaglio dei nuovi propulsori Diesel, da segnalare che la famiglia proposta è già in regola con il "livello d" delle Emissioni Euro 6 e che entro settembre sarà proposta su oltre 30 tipi di veicoli, per un totale di 200 versioni. Si tratta di "Una vera EU6d Attack - chiariscono dalla Filiale italiana della Stella - che porterà nelle gamme della Stella modelli con emissioni di NOx che si attestano mediamente tra 40 e 60 milligrammi per chilometro su percorrenze di molte migliaia di km in condizioni reali su strada, come previsto dagli standard di rilevamento RDE (Real Driving Emissions). Valori che si collocano nettamente al di sotto dell'attuale limite RDE, pari a 168 milligrammi per chilometro".



Riservato ai fleet manager e agli operatori del canale business, Company Car Drive e visitabile gratuitamente ma solo su registrazione.