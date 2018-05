Con gamma business PSA passerella a Monza per Peugeot 508

MONZA - A poco più di due mesi dalla premiere del Salone di Ginevra, la Peugeot 508 viene presentata dal gruppo PSA in passerella nazionale a Company Car Drive 2018, rassegna professionale dedicata alle flotte aziendali, in programma oggi e domani all'Eni Circuit di Monza. Con la rinnovata berlina dagli elevati contenuti, anche in campo tecnologico, la Casa francese punta a conquistare le attenzioni degli oltre 900 fleet manager di grandi aziende, attesi nei due giorni dell'evento.



Nell'occasione viene offerta agli operatori del settore la possibilità di provare in pista buona parte dei veicoli esposti dalle Case. PSA propone al riguardo una vasta selezione delle gamme dei suoi brand francesi. Tra le vetture disponibili per i test drive da segnalare il Suv DS 7 Crossback, ai box nelle versioni Business e Grand Chic con motore Diesel 2.0 BlueHDi da 180 Cv e cambio automatico EAT8 ad 8 rapporti. Di Citroen si possono saggiare tre modelli: la C3 con propulsore 1.6 BlueHDi da 100 Cv, la C3 Aircross 1.6 BlueHDi in variante da 100 e da 120 Cv e la C4 Cactus 1.6 BlueHDi da 100 Cv. Infine, per Peugeot ruote in pista per la 3008 2.0 BlueHDi 180 Cv, per la 5008 2.0 Blue HDi 150 Cv, per la sportivissima 308 GTi by Peugeot Sport da 270 Cv e per l'avventuroso Traveller Dangel 4x4.



Tra gli elementi di curiosità presenti nell'area PSA, da segnalare il concept Peugeot Rifter 4x4. Si tratta di uno studio di veicolo a trazione integrale e assetto rialzato, sviluppato sulla base meccanica del nuovo Rifter, che ha nella libertà di movimento il suo filone ispiratore. ''Tutte le vetture di Citron, DS e Peugeot messe a disposizione per i test drive a Monza - chiariscono dalla Filiale del gruppo transalpino - sono equipaggiate con il massimo degli ADAS (Advanced driver assistance system). Sono i più avanzati sistemi di assistenza alla guida progettati per aumentare connettività, confort e soprattutto sicurezza''.