Ford premiata per soddisfazione clienti veicoli commerciali

ROMA - Per il quarto anno consecutivo, Ford Italia è stata premiata per il più alto livello di soddisfazione espresso dalla rete di vendita dei veicoli commerciali. Il riconoscimento è stato consegnato nel corso dell'Automotive Dealer Day 2018 a Verona. Nello studio DealerStat 2018, Ford ha anche conquistato la terza posizione nella valutazione complessiva della soddisfazione da parte della rete di vendita di auto, scalando ben due posizioni rispetto all'anno precedente e risultando primo tra i costruttori generalisti.



L'Ovale Blu è stato, infine, votato dai dealer italiani come il quinto mandato più desiderato.



Nel 2017 Ford ha confermato, rafforzandola, la import leadership nel mercato dei veicoli commerciali, ottenendo l'all time record, in termini di volumi e share, cresciuto di oltre 1 punto al 12,5%. Il Transit Custom è risultato il veicolo più venduto in Italia nel suo segmento, così come il Ranger si conferma leader assoluto tra i pick-up.



''Attraverso tanto impegno, sacrifici, passione e investimenti i nostri partner ci hanno accompagnato in questi anni di grande crescita e successo per i Veicoli Commerciali Ford - ha commentato Marco Buraglio, direttore Vendite Veicoli Commerciali Ford Italia -. Questo ulteriore riconoscimento rappresenta per noi lo stimolo a lavorare con ancora maggiore determinazione, a partire da domani mattina, per sviluppare processi e prodotti sempre più in linea con le esigenze dei clienti, al fine di garantire ai nostri partner un business profittevole e duraturo nel tempo''.