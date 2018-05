Rally turistico del club Mehari in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 19 MAG - E' partito oggi, per concludersi sabato 26 maggio, il raduno in Sardegna del club Mehari, organizzato per festeggiare i 50 anni della cabriolet innovativa e originale di Citroen, con la carrozzeria interamente realizzata in plastica.



Un gruppo di appassionati, provenienti da varie regioni della Francia, ha scelto il nord della Sardegna come sede di questo rally turistico. Oggi l'arrivo a Porto Torres e tappa prima a Stintino e poi ad Alghero, dove domani mattina partirà la seconda giornata da Alghero a Bosa.



Le 18 Mehari d'epoca iscritte alla manifestazione, con i 35 partecipanti, proseguiranno poi per Ottana, Siniscola, Olbia, La Maddalena e Castelsardo, sino al ritorno, sabato prossimo, a Porto Torres.



L'anno scorso la manifestazione si era svolta in Corsica.



