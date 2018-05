Volvo elimina plastica non riciclabile dalle mense e dai bar

ROMA - Svolta ecologica anche alle macchinette per il caffè nelle varie sedi della Volvo Cars in Svezia, Cina, Belgio, Stati Uniti e Malesia. Dalla fine dell'anno spariranno infatti i bicchierini di plastica monouso - ma il progetto riguarda anche le mense, i ristoranti, il catering durante gli eventi e perfino alcuni articoli di cancelleria negli uffici - per essere rimpiazzati da oggetti biodegradabili, in carta, legno e bio-plastica.



La notizia, che potrebbe sembrare banale, ha invece un grande valore in quanto riguarda invece oltre 20 milioni fra coppette, bicchieri, contenitori, bottigliette e posate, per un totale di 150 tonnellate di oggetti in plastica monouso che verranno eliminate. Questa operazione, che riguarderà circa 500 oggetti all'anno per dipendente, è stata preceduta da una donazione di 300mila euro a sostegno del Programma Scientifico della Volvo Ocean Race. Molte delle imbarcazioni che partecipano all'edizione 2018-19 della regata oceanica sono equipaggiate con sensori in grado di catturare dati sullo stato di salute dell'ambiente marino di alcune delle parti più remote degli oceani mondiali, rilevando anche i livelli di micro plastiche.



''Iniziative da parte del settore privato sono essenziali per fare progressi nella lotta contro l'inquinamento da materie plastiche e per aumentare il livello di consapevolezza del problema - ha commentato ha commentato Lisa Emelia Svensson, coordinatrice del programma degli ecosistemi marini e costieri dell'ONU - Non possiamo permetterci di attendere l'introduzione di un accordo giuridicamente vincolante. Nei prossimi 10-15 anni è previsto quasi un raddoppiamento della produzione di plastica a livello globale. Una parte di questa plastica finirà nei nostri oceani se non avviamo già oggi un cambiamento. Accogliamo con grande favore l'iniziativa di Volvo Cars volta a ridurre e quindi impedire del tutto l'impiego di plastiche monouso al suo interno. È ammirevole che la Casa dia il buon esempio in modo concreto''.