Ford a fianco della rete per ricerca 150 professionisti

ROMA - Ford Italia sostiene la propria rete di FordPartner nella ricerca di 150 nuove risorse professionali, tra accettatori e tecnici, da introdurre presso le aree di assistenza dell'Ovale Blu. Le figure selezionate dai FordPartner verranno inserite all'interno dei punti FordService dopo un periodo di formazione della durata di due settimane presso il centro di formazione del marchio automobilistico. Nell'arco del training sarà data l'opportunità ai giovani di dimostrare sia le competenze tecniche di base che la capacità di interpretazione ed esecuzione delle procedure di manutenzione e riparazione Ford. Il progetto rientra a far parte dell'impegno dell'Ovale Blu nella ricerca, selezione e formazione di persone in grado di interpretare, comprendere e soddisfare le esigenze dei clienti, utilizzando linguaggi innovativi e digitali, in grado di incontrare le aspettative del mercato di oggi, anticipando le tendenze del prossimo futuro.