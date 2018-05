Volvo, tre S90 per tour partenopeo del Principe Alberto II

ROMA - Tre berline Volvo S90 per il corteo reale del Principe Alberto II di Monaco in visita a Napoli per il conferimento di una laurea honoris causa. Le tre S90 sono state messe a disposizione del Principe Alberto II e della delegazione del Principato di Monaco che lo ha accompagnato per i diversi spostamenti legati alla cerimonia di conferimento della laurea nel capoluogo partenopeo.



Le tre S90, tutte di colore nero e con motorizzazioni D5 AWD, sono state messe a disposizione da Volvo Car Italia e dai concessionari Volvo di Napoli e Caserta. Le auto sono state richieste direttamente dal Console del Principato di Monaco a Napoli.



La cerimonia del conferimento della laurea honoris causa si è svolta presso Villa Doria D'Angri ed è stato lo stesso Magnifico Rettore dell'Ateneo Partenopeo, Alberto Carotenuto, a porgere i saluti iniziali. La laurea conferita al Principe è in Scienze e Tecnologie della Navigazione.