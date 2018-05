Opel, debutta su Astra diesel 1.6 omologato Euro 6d-TEMP

ROMA - Continua con Astra l'offensiva di Opel in vista della norma Euro 6d-TEMP. Tutti i motori diesel e benzina della compatta passeranno infatti alla norma Euro 6d-TEMP in materia di emissioni, che include le emissioni nell'uso reale quotidiano (RDE) misurate sulle strade pubbliche e che entrerà in vigore per tutte le autovetture di nuova immatricolazione a partire dal mese di settembre 2019. Si inizia con il propulsore 1.6 litri diesel. Questa unità debutta su Astra 5 porte e sarà disponibile dopo qualche settimana anche sulla station wagon Sports Tourer. Il motore turbodiesel 1.6 di Astra 5 porte da 136 CV e 320 Nm di coppia è dotato di sistema di Riduzione Catalitica Selettiva (SCR) per ridurre ulteriormente le emissioni di ossido di azoto. Astra con la tecnologia SCR conforme allo standard Euro 6d-TEMP non sarà soggetta ai potenziali divieti di accesso ai centri cittadini imposti ai veicoli diesel. I prezzi della versione 1.6 diesel 100 kW/136 cv partono da 24.850 euro (prezzo chiavi in mano in Italia, IPT esclusa). L'impegno di Opel a conformarsi rapidamente ai requisiti della norma Euro 6d-TEMP in materia di emissioni rientra nella strategia della casa finalizzata a posizionare quest'ultima come leader nella riduzione delle emissioni. Il passo successivo verso la realizzazione di questo obiettivo è rappresentato dall'introduzione di quattro modelli elettrici entro il 2020, tra cui la prossima generazione di Opel Corsa, che sarà disponibile anche in versione completamente elettrica. Opel persegue l'obiettivo di posizionarsi come marchio con una gamma interamente elettrificata entro il 2024, offrendo per ogni modello una versione elettrica - con propulsione a batteria o ibrida - accanto a efficienti motori a combustione interna.