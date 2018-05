Ora l'auto si acquista online grazie a chat su WhatsApp

ROMA - Comprare l'auto in chat, discutendo con la concessionaria via WhatsApp e firmando il contratto di acquisto con un dito: non è più un progetto di marketing delle grandi case produttrici, ma un'opportunità reale a disposizione di concessionari e clienti, nel nuovo come nell'usato. MotorK, azienda italiana che si occupa di digital automotive, introduce nel mercato la prima piattaforma dedicata alle concessionarie per vendere online le auto: uno strumento in grado di far gestire in Rete tutte le fasi della trattativa, dalla richiesta di preventivo fino all'acquisto vero e proprio.



Il nuovo prodotto digitale 1to1 sales - presentato in anteprima all'Automotive Dealer Day di Verona - rappresenta un passo in avanti rispetto alle attuali forme di e-commerce di automobili. Mentre queste permettono solo di bloccare l'auto pagando un acconto (e dunque costringendo ad una fase successiva offline di definizione dell'acquisto), il sistema 1to1 sales copre digitalmente anche il processo di trattativa, finora relegato al telefono o all'incontro 'fisico' in concessionaria, permettendo una conversazione virtuale altrettanto efficace.



Fino a questo momento, i clienti hanno tenuto lontano dai loro pensieri l'acquisto di un'auto online proprio per l'impossibilità di gestire la trattativa sul prezzo con il venditore e, più in generale, la relazione con quest'ultimo.



Grazie a questo nuovo servizio, invece chi compra potrà interagire con la concessionaria nell'orario che gli è più comodo - cosa ormai indispensabile se consideriamo che il 44% dei contatti ricevuti dai siti delle concessionarie nell'arco di un giorno avvengono in ore non lavorative.



Il sistema funziona in maniera semplice e pratica. L'utente è sul sito della concessionaria e richiede un preventivo per un veicolo, nuovo o usato; il venditore prende contatto con il cliente per supportare l'acquisto e inizia la trattativa con l'utente inviando, tramite la funzionalità 1to1 sales, un link privato via email, chat o sms. In qualsiasi momento, l'utente può contattare il venditore per richiedere informazioni, mandare o ricevere foto, prendere appuntamento in concessionaria mentre il venditore può sapere a quali offerte il cliente è più interessato e quanto è realmente orientato all'acquisto. Il sistema funziona con una messaggistica istantanea : qualora il venditore non potesse rispondere, potrà impostare una comunicazione automatizzata con un Chatbot.