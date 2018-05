Company Car Drive, 900 iscritti a evento dedicato a flotte

ROMA - A dieci giorni dalla partenza di Company Car Drive 2018, in programma il 23 e 24 maggio al Monza Eni Circuit, le iscrizioni dei fleet manager hanno superato quota 900, un vero e proprio record per la manifestazione nazionale dedicata alle flotte aziendali.



A Company Car Drive 2018 i fleet manager troveranno nei box vetture da provare ed un programma di iniziative e seminari messo a punto per approfondire le tematiche più interessanti e di attualità per il loro lavoro. Il programma di seminari organizzati in occasione di Company Car Drive ha i suoi eventi di punta nel seminario internazionale (previsto per il 23 maggio e con la partecipazione di esponenti delle associazioni di fleet manager dei maggior paesi europei) ed in un focus sulla mobilità elettrica nelle flotte (previsto per il 24 maggio). Oltre a questi due eventi, il programma prevede anche una presentazione di Bosch (focalizzata in parte sulle tecnologie ADAS - sistemi di assistenza alla guida - e sull'introduzione di SPLT, una nuova app di car pooling aziendale) e una presentazione della prossima edizione di Fleet Manager Academy (il 25 ottobre a Bologna).



Un'ulteriore novità prevista per l'edizione 2018 di Company Car Drive è MyGreenSolution, un progetto che vede la collaborazione degli organizzatori dell'evento (Econometrica e Gl Events) con MyFleetSolution ed è finalizzato all'aumento della sostenibilità del settore automotive mediante il contrasto ai cambiamenti climatici. L'obiettivo di MyGreenSolution è quello di rendere l'edizione 2018 di Company Car Drive un evento a zero emissioni di CO2 attraverso concrete azioni in campo ambientale al fine di compensare le emissioni delle vetture utilizzate nei test drive con progetti di forestazione urbana e con un progetto compensativo da realizzare in un Paese in via di sviluppo.