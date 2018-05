Bolaffi debutta nei motori, all'asta la storia delle auto

(ANSA) - TORINO, 15 MAG - Tra i settori del collezionismo pochi sono evocativi e appassionanti come quello di auto e moto d'epoca, vere icone del proprio tempo, testimoni dell'evoluzione dello stile e della meccanica. Se ne può avere un ampio spaccato alla vendita di Aste Bolaffi, che per il suo primo evento nel settore, mercoledì 23 maggio, ha scelto la suggestiva cornice della Pista di Arese, dove sorge l'originale tracciato di collaudo dell'Alfa Romeo.



La settimana è quella compresa tra la Mille Miglia storica e il concorso d'eleganza di Villa d'Este, i principali eventi italiani dedicati al motorismo d'epoca. Ad Arese, alle porte di Milano, appassionati e intenditori possono vedere in azione vetture dai primi anni del Novecento ai futuristici prototipi Stile Bertone, come l'Alfa Romeo 8C Pandion e la Nuccio.



Pezzo più importante della vendita è la Lancia Aurelia B24 S 'Spider America', il modello guidato da Vittorio Gassman nel film 'Il Sorpasso'. Il suo valore è stimato tra i 900 mila e 1,1 milioni di euro. (ANSA).