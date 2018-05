Squadrone Alfa Romeo sulle strade della 1000 Miglia 2018

ROMA - Alla leggendaria corsa - in programma dal 16 al 19 maggio - parteciperà la squadra ufficiale Alfa Romeo composta da professionisti delle corse e artisti di fama internazionale, tutti accomunati dall'amore per le auto d'epoca della Casa del Biscione; tra questi il bassista dei Coldplay Guy Berryman, il cantante Piero Pelù e il pilota Derek Hill. Una parata di stelle che renderà ancora più entusiasmante questa 36esima edizione della 1000 Miglia, la rievocazione storica della corsa automobilistica che in molti, giustamente, considerano "il museo viaggiante più prestigioso del mondo".

Il marchio Alfa Romeo si conferma protagonista della classica bresciana sia in veste di Automotive Sponsor che come festeggiato, in quanto quest'anno ricorre il 90esimo anniversario della sua prima vittoria nella gara che si svolse dal 1927 al 1957. E con 47 vetture partecipanti, tra ufficiali e dei privati, Alfa Romeo schiera uno dei gruppi più numerosi dell'intera manifestazione, superato solo dalla compagine del marchio Fiat con 49 auto in gara.

Tra gli esemplari Alfa Romeo spiccano le quattro rarità - modelli 6C 1500 SS, 6C 1750 GS, 1900 SS e 1900 Sport Spider - messe a disposizione dal Museo Storico Alfa Romeo di Arese (Milano) e appartenenti alla collezione di FCA Heritage, il dipartimento del Gruppo che tutela e promuove il patrimonio storico dei brand italiani di FCA. Gli occhi di tutti gli appassionati saranno puntati sulla stupenda 1500 Super Sport del 1928, carrozzata dagli Stabilimenti Farina, che celebra i 90 anni trascorsi dalla memorabile vittoria del modello alla 1000 Miglia del 1928.

In tempi recenti la vettura del Museo Storico Alfa Romeo si è già aggiudicata la rievocazione storica della Mille Miglia nel 2005 e nel 2007. Nello stesso anno ha conquistato il gradino più alto del podio alla 1000 Millas Sport in Argentina - successo ripetuto nel 2008. La stupenda 6C 1500 Super Sport del 1928 è equipaggiata con un motore 6 cilindri da 1487 cc che sviluppa una potenza massima di 76 Cv a 4.800 giri e raggiunge la velocità massima di 140 km/h. Tra il 1928 e 1929 è stata prodotta in 31 esemplari.



Una curiosità: la vettura partirà con il numero di gara 30, lo stesso sfoggiato dall'esemplare che, nel 1928, conquistò la prima vittoria Alfa Romeo alla Mille Miglia con Giuseppe Campari e Giulio Ramponi. A condurla in gara Giovanni Moceri, attuale detentore del titolo di Campione Italiano Grandi Eventi ACI Sport e già vincitore delle più importanti competizioni italiane di regolarità storica: dalla Mille Miglia alla Targa Florio, alla Coppa d'Oro delle Dolomiti. Sulle strade della Mille Miglia 2018 anche la 6C 1750 Gran Sport, modello leggendario con cui Tazio Nuvolari e Giovanni Battista Guidotti vinsero la gara bresciana nel 1930. Oltre al mito del sorpasso a fari spenti, quella gara vide il pilota mantovano conquistare il record dei 100 km/h di velocità media su tutto il percorso.

La carrozzeria venne realizzata dall'atelier milanese Zagato e tuttora suscita l'ammirazione di quanti hanno la fortuna di vederla. La vettura sarà condotta da Roberto Giolito, designer automotive di fama internazionale e attualmente responsabile del dipartimento FCA Heritage. Lo schieramento ufficiale Alfa Romeo è completato dalla 1900 Sport Spider del 1954 e dalla 1900 Super Sprint del 1956. La prima è una rarissima spider da corsa - prodotta in soli due esemplari - equipaggiata col motore a 4 cilindri bialbero della "1900" a carter secco, portato a 138 Cv di potenza massima, che le consente di raggiungere i 220 km/h grazie anche a un peso di 880 chili e a un'aerodinamica particolarmente efficiente.

Contraddistinta dall'innovativo design ad opera di Bertone, la 1900 Sport Spider è dotata di cambio a 5 marce e di ponte posteriore De Dion: prestazioni e guidabilità sono da vettura moderna, reattiva e sincera, con un'elevata tenuta di strada. Questa straordinaria vettura sarà condotta in gara da un equipaggio d'eccezione, composto da Guy Berryman e Derek Hill. Il primo, musicista di fama internazionale, è il bassista del gruppo britannico Coldplay, che ha all'attivo oltre 80 milioni di dischi venduti. Grande collezionista di auto storiche, molte delle quali italiane, Guy Berryman si alternerà al volante della 1900 Sport Spider con Derek Hill, pilota automobilistico professionista e figlio di Phil Hill.