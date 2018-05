Per Rolls-Royce, guida completamente autonoma può aspettare

ROMA - In tema di guida autonoma, una tecnologia messa ancora in forte discussione per i ripetuti incidenti (l'ultimo quello della Tesla che viaggiava con la modalità Autopilot inserita), i pareri sono discordi e così anche le previsioni di reale introduzione del Livello 5, quello che potenzialmente potrebbe eliminare l'uomo dall'automobile. Solo un costruttore al riguardo ha le idee molto chiare, la Rolls-Royce. Anche se la guida autonoma continua a far parte dei programmi a lungo termine in quanto brand del Gruppo Bmw, il CEO della Casa di Goodwood, Torsten Muller-Otvos, non ha dubbi su questo argomento. ''Probabimente salteremo tutte le fasi intermedie - ha dichiarato Muller-Otvos al magazine britannico Autocar - perché la grande maggioranza dei nostri clienti ha un autista''. Ricordando che già oggi Rolls-Royce potrebbe accedere a tutte le perfezionate tecnologie sviluppate da Bmw, nella fase intermedia si potrebbe creare l'imbarazzante situazione di una Rolls-Royce che viaggia autonomamente con lo chauffeur seduto al volante, a non far nulla. O, peggio, di una vettura che in alcune situazione potrebbe fare da sola ma che in altre, in assenza dell'autista, obbligherebbe il proprietario a svolgere i compiti affidati normalmente al suo dipendente.