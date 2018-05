Uber cerca città fuori Usa per lancio auto volanti

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Uber invita tutte le città fuori dagli Stati Uniti a presentare la propria candidatura per essere la sede del lancio del 'servizio di auto' volanti destinato a trasformare i trasporti pubblici. Lo riporta il Financial Times.



Il servizio UberAir dovrebbe partire nel 2023 e Uber ha gia' selezionato le citta' di Dallas e Los Angeles per il lancio americano del nuovo servizio. E ora a caccia di candidate a livello internazionale. I primi test delle auto volanti sono gia' stati effettuati a Dallas, Los Angeles e Dubai. Uber fissa dei requisiti per la candidatura: citta' con piu' di 2 milioni di abitanti, una significativa congestione di traffico, un aeroporto nelle vicinanze e l'assenza di un clima estremo. I governi di tutto il mondo hanno tempo per candidarsi fino al primo luglio 2018.