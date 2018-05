Cupra patrocina il team Ducati nel mondiale MotoGP

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - L'universo del brand sportivo Cupra continua ad espandersi diventando il nuovo patrocinatore di Ducati nel Mondiale di MotoGP. Cupra raccoglie così il testimone del marchio Seat (dal quale è nato), fino a oggi tra gli sponsor del gruppo italiano. Il team Ducati in MotoGP è formato dal tre volte campione del mondo spagnolo Jorge Lorenzo e dall'italiano Andrea Dovizioso.



L'alleanza tra le due case comprende diverse azioni congiunte nel corso dell'anno, così come la presenza del logo Cupra nella parte frontale della moto, sulla tuta dei piloti e sulla divisa dei membri del team Ducati. Inoltre, Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso sono ambassador del marchio spagnolo e guidano entrambi una Leon Cupra.



''Siamo entusiasti di entrare a far parte di questa squadra che condivide tutto il nostro amore per la sportività e le competizioni. Lo spirito e la visione di Cupra approdano al mondiale di MotoGP attraverso Ducati, marchio con cui condividiamo valori come design, passione, anticonformismo e una forte scommessa per innovazione e tecnologia'' ha precisato Antonino Labate, responsabile Strategy, Business Development e Operations di Cupra.



Il mondiale di MotoGP, inaugurato lo scorso 18 marzo con una gara notturna in Qatar, si concluderà il 18 novembre a Valencia.



Quest'anno conterà 19 gare totali, una in più rispetto alla precedente stagione, con l'aggiunta del GP di Tailandia in Buriram. I Gran Premi toccheranno un totale di 15 diversi Paesi nei cinque continenti, con un pubblico totale di oltre due milioni di spettatori. (ANSA).