Honda, piloti F1 Toro Rosso scelgono Civic Type R

ROMA - I piloti della scuderia Toro Rosso Honda di Formula 1, Pierre Gasly e Brendon Hartley hanno scelto la Honda Civic Type R come auto da strada. Il modello Civic Type R 2017, prodotto presso lo stabilimento HUM (Honda of the UK Manufacturing), detiene il record di vettura a trazione anteriore più veloce di sempre sul circuito di Nürburgring Nordschleife con un tempo sul giro di 7 minuti e 43,8 secondi.



Quest'anno Gasly e Hartley gareggiano per la prima volta in un'intera stagione di Formula 1, dopo aver preso parte rispettivamente a cinque e quattro Gran Premi nel 2017.



Tagliando il traguardo al quarto posto nel Gran Premio del Bahrain il mese scorso, Gasly ha ottenuto i suoi primi punti F1 in assoluto e i primi della stagione per la scuderia.



La nuova Civic Type R è stata presentata al pubblico nel 2017. La vettura è equipaggiata con il motore VTEC turbo 2.0 litri ed è in grado di offrire l'esperienza di guida più entusiasmante di sempre per una Type R. La potenza massima è di 320 CV a 6.500 giri/min mentre la coppia massima è di 400 Nm da 2.500 giri/min a 4.500giri/min. Raggiunge una velocità massima di 272 km/h e passa da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi.