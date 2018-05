Auto: la manutenzione con DS, ritiro e consegna a domicilio

ROMA - Alla manutenzione della tua DS ci pensa direttamente il brand francese. Nell'ambito del programma Only You, a disposizione del cliente, il DS Service Valet, che risolve il problema di trovare del tempo per portare in officina la propria vettura per la manutenzione ordinaria. Con DS Service Valet questa operazione sarà effettuata da un collaboratore del DS Service. Il cliente avrà tre alternative: pick-up, un autista recupera la DS all'indirizzo comunicato dal cliente e la consegna in officina; delivery, ad operazione di manutenzione completata, un autista riconsegna la vettura all'indirizzo comunicato; pick-up & delivery: servizio completo di ritiro e consegna della DS, a tagliando effettuato.



A questo servizio si affianca il DS Delivery Valet, il servizio che consiste nella consegna e nella presentazione della nuova DS acquistata dal cliente direttamente all'indirizzo da lui stesso comunicato. L'auto nuova sarà consegnata attraverso il carro attrezzi fornito da DS Automobiles o dal DS Expert Advisor a seconda della preferenza del cliente. Oltre a DS Service Valet e Delivery Valet, Only You propone, anche il my DS, l'applicazione per vivere l'universo DS, i suoi prodotti e i servizi del marchio; il DS Assistance che prevede l'assistenza stradale unica per otto anni, ed infine il DS Club Privilege che offre esperienze e proposte speciali.