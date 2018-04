DS Automobiles rinnova partnership con giovani ristoratori

ROMA - DS Automobiles rinnova la partnership con JRE Italia, sezione italiana dei Jeunes Restaurateurs d'Europe (JRE). L'associazione, di origine francese e ora diffusa in varie Nazioni, riunisce 340 giovani rappresentanti dell'alta gastronomia in 11 Paesi.



La partnership tra JRE Italia e DS Automobiles nel 2018 si rafforza con l'estensione ad altre città dell'iniziativa Drive To You, sperimentata l'anno scorso brevemente ma con successo a Roma e Milano. Nel dettaglio, si prevede l'opportunità di avere un car valet che accompagna il cliente da casa al ristorante JRE dove ha prenotato la cena, a bordo di una DS 7 Crossback.



Poi, in occasione della serata d'inaugurazione di nuovi DS Store e Salon, uno chef dell'associazione offrirà un'interpretazione 'francese' di un piatto tipico della zona di appartenenza dello Store, secondo il format esclusivo denominato Quintessance de Paris. Inoltre DS 7 Crossback è 'Auto ambassador' di JRE Italia, che l'affiancherà in tutti i suoi impegni ufficiali previsti nel corso dell'anno.