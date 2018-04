Le auto di James Bond per Spectre in mostra a Solden

ROMA - Le Jaguar e le Land Rover utilizzate da James Bond nel film Spectre saranno tra le protagoniste della mostra ''007 Elements'', in programma sulle cime di Solden, in Austria, dal 12 luglio. Le macchine saranno esposte a quota 3.050 metri, in una scenografica installazione sul Gaislachkogl. Già anticipata la presenza alla rassegna delle Defender e della Range Rover Sport SVR, utilizzate nella pellicola diretta da Sam Mendes. Sotto i riflettori anche la sportivissima concept car C-X75, impiegata in uno spettacolare inseguimento per le vie di Roma. I visitatori potranno pranzare nel ristorante Ice Q, che occupa i locali nella storia sede della Hoffler Klinik. Nei 1.300 metri quadrati dell'esposizione saranno mostrati oggetti di scena e, grazie a schermi e soluzioni interattive, saranno raccontati sia i dettagli di Spectre, girato in parte proprio a Solden, sia i segreti di altre pellicole della saga dell'agente segreto di celluloide di sua Maestà. La mostra, sponsorizzata dal gruppo britannico Jaguar-Land Rover, che presenta come 'guest star' il Suv elettrico Jaguar I-Pace, nasce da una partnership fra la società delle funivie Cable Car Companies Solden e l'accoppiata EON Productions e Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), detentrici dei diritti dei film di James Bond. Oltre alle vetture del gruppo britannico, da ricordare tra le protagoniste su ruote di Spectre altre due vetture d'Oltremanica, l'Aston Martin DB10, modello realizzato espressamente per il film, e l'iconica Aston Martin DB5.