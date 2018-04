Emissioni CO2 delle auto a benzina superano diesel in Europa

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Le emissioni di anidride carbonica prodotte dalle nuove auto a benzina in Europa hanno superato quelle delle nuove diesel a causa della crescita delle vendite di modelli a benzina. Lo riferisce l'Associazione Europea dei costruttori di auto (Acea) in base ai dati della stessa associazione e dell'Agenzia Europea dell'Ambiente (Eea). Nel complesso, precisa l'Acea, le emissioni medie prodotte dalle nuove auto nel 2017 sono cresciute dello 0,4% rispetto all'anno precedente a 118,5 grammi per chilometro. E' la prima crescita annuale dal 2010, anno in cui sono cominciate le rilevazioni.



l'Acea ricorda che nel 2017 le auto a benzina, per la prima volta dal 2009, hanno sorpassato quelle diesel. "I consumatori - ha dichiarato il segretario generale dell'Acea, Erik Jonnaert - stanno mandando un chiaro segnale: ci sono troppe barriere - mancanza di infrastrutture, problemi di affidabilità e autonomia - che impediscono ai veicoli elettrici di sostituire il diesel.



Le riduzioni di CO2 dipenderanno dalle vendite di veicoli elettrici o ad altre alimentazioni alternative".