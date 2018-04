Audi City Lab alla Design Week, record visite e 'impression'

(ANSA) - MILANO, 25 APR - City Lab, il laboratorio di idee targato Audi che è stato allestito nella prestigiosa location del Palazzo Borromeo in corso Venezia 11 a MIlano, ha più che raddoppiato le visite durante la Design Week del capoluogo lombardo, totalizzando 78.900 presenze (erano state 35.000 nel 2017) che rappresentano una quota assolutamente rilevante rispetto ai 400.000 mila partecipanti complessivo ai 1.300 eventi organizzati nel Fuorisalone durante la settimana della creatività e del design. In particolare il Fifth Ring, l'imponente anello sospeso a cura di Mad Architects e Artemide che dominava il grande cortile della location, è stato tra le installazioni più viste durante la Design Week. Un visitatore su cinque del Fuorisalone, dunque, è entrato all'interno del cortile cinquecentesco dello storico edificio di corso Venezia 11 per scoprire la maestosa installazione, immergendosi in un paesaggio futuristico in cui energia, evoluzione e progresso hanno trovato la loro massima espressione visiva. Grande interesse è stato suscitato anche dalla nuova Audi A6, in anteprima nazionale, e la concept car AIcon, visionario prototipo che prefigura la mobilità del domani e lo stato dell'arte del modern luxury secondo Audi. A livello di attivazione social, il canale più utilizzato dai visitatori della location è stato Instagram; il forte impatto visivo e la spettacolarità dell'installazione presente nel cortile dell'Audi City Lab hanno infatti ispirato la creazione di numerosi contenuti pubblicati, geolocalizzati, taggati e condivisi dagli utenti. In totale, la presenza del Marchio dei quattro anelli ha generato oltre 3,5 milioni di impression sui social del brand nelle piattaforme Facebook, Instagram e Twitter. (ANSA)