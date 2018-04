Club storico Peugeot, nuovo sito per il ventennale

ROMA - Nel 1998 iniziava l'avventura del club storico italiano della casa del Leone. Oggi, in occasione della ricorrenza del ventennale, il club storico Peugeot Italia inaugura un nuovo portale web, pensato per diventare la porta di accesso al mondo heritage del Leone. Svelata la versione teaser del sito all'ultima edizione di Auto e Moto d'Epoca a Padova, è ora ufficialmente on-line il nuovo portale dal look rinnovato che si propone come un vero e proprio strumento informativo sul marchio Peugeot. Il nuovo sito, infatti, oltre ad essere studiato con tecnologia responsive, cioè adattabile ad ogni tipo di device (PC, tablet, smartphone), offre una serie di notizie sul mondo Peugeot, d'epoca e non, e da la possibilità (in esclusiva ai soci) di accedere ad una serie di curiosità, schede tecniche, accesso al mondo dei ricambi, fotografie, video ed informazioni storiche in un'area riservata a loro.



Ci si può inoltre iscrivere per ricevere la newsletter mensile del club e chiedere un accesso temporaneo per testare le funzionalità del portale e scoprire i tanti contenuti in esso presenti.