Anas celebra 90 anni, il futuro è strada che dia connettività ad auto

TRIESTE - E' partito da Trieste il roadshow "Congiunzioni" di Anas, un viaggio che attraverserà l'Italia da Nord a Sud, passando per le Isole, ripercorrendo i 90 anni di storia di Anas. "L'obiettivo è lavorare alla costruzione del futuro senza mai dimenticare da dove veniamo", ha sottolineato l'Amministratore Delegato di Anas (Gruppo Fs Italiane) Gianni Vittorio Armani inaugurando la prima tappa in piazza Verdi a Trieste, a bordo di un truck di ultima generazione Scania.



"Abbiamo scelto di partire proprio da Trieste, terra di confine che fa da ponte con l'Europa ed è simbolo di quella mobilità integrata, funzionale e sicura che vogliamo consegnare al paese", ha spiegato Armani, ritenendo l'obiettivo "raggiungibile grazie al nuovo assetto industriale legato all'ingresso nel Gruppo FS che ci consente di presentarci come player europeo delle infrastrutture in grado di accrescere gli standard di qualità, efficienza e sicurezza della rete stradale nazionale".



L'iniziativa è organizzata in collaborazione con la Polizia di Stato, impegnata a "diffondere la cultura di una corretta mobilità stradale - ha affermato il direttore centrale delle Specialità della Polizia di Stato, Roberto Sgalla -. Il numero ancora troppo alto delle vittime di incidenti stradali impone l'adozione di una politica rigorosa in materia di controllo dei conducenti. Su questo fronte l'impegno è congiunto".



"Il futuro è nella tecnologia, in una strada più sicura, monitorata, controllata, che dia connettività a tutti quelli che la percorrono, un'opportunità in più di crescita, di sviluppo e di connessione", ha osservato Armani. "Per la prima volta Anas ha un piano completamente finanziato in modo pluriennale; 32 miliardi di euro di investimenti, che si concentra sulle infrastrutture che già esistono, migliorandole, investendo quasi il 50% sulla manutenzione. Quindi meno nastri è più concretezza, più infrastrutture e più qualità del servizio sulle nostre strade", ha aggiunto.