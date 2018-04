Seat Arona alla Milano Design Week con Vogue e Vanity Fair

ROMA - A una settimana dall'aggiudicazione del 'Red Dot Award: Best Product Design 2018', Seat Arona fa sfoggio delle sue linee nella capitale del design. Il crossover spagnolo è protagonista alla Milano Design Week, mostrando al pubblico le sue proporzioni, il carattere distintivo, un look possente e agile ed un design fresco che si esprime, all'interno, con un elevato livello di connettività e di tecnologia. Nel contesto della Design Week, la Arona sarà presente ai principali appuntamenti milanesi organizzati dalle testate Casa Vogue, AD e Vanity Fair. In virtù della partnership stretta da Seat e il gruppo editoriale Condé Nast, Seat Arona sarà a disposizione delle redazioni, dei loro ospiti e di alcuni influencer selezionati, per seguire gli appuntamenti più cool della settimana. Inoltre, sia nelle serate 'Life in Vogue eAD Choice - 7 for the Future', che durante gli eventi aperti al pubblico, sarà possibile ammirare una Seat Arona in una versione speciale, creata ad hoc per la Design Week, che sarà esposta nel cortile delle location che ospiteranno gli eventi.