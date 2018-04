Creatività secondo Lexus, il futuro in passerella a Milano

MILANO - Con il premio internazionale Lexus Design Award la casa di lusso del gruppo Toyota premia ogni anno dal 2013 la creatività dei migliori talenti mondiali. L'edizione 2018 Limitless CO-Existence ha visto celebrare sul palcoscenico della Design Week di Milano l'immaginazione dell'americano Elliott P.



Montgomery e del tedesco Christopher Woebken, della Extrapolation Factory, vincitori del contest grazie alla loro Testing Hypotheticals, un'opera che mostra tecniche e idee per ingaggiare designer e persone comuni nella sfida verso possibili sviluppi futuri del nostro pianeta e dell'evoluzione tecnologica. A premiarla una giuria di esperti del settore. Da quest'anno, però, l'ambito riconoscimento raddoppia con il "People's choice", una seconda classifica che sarà determinata in base alle preferenze espresse sul Web dai visitatori dell'installazione meneghina alle Cavallerizze, presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci: c'è tempo per votare sino al 21 aprile, la proclamazione è prevista per il 23. Oltre ai lavori in concorso, Lexus presenta alla kermesse un'opera di notevole effetto firmata dall'architetto giapponese Sota Ichikawa, un'interpretazione con giochi di luce del concept car LF-1 Limitless, presentato allo scorso Salone di Detroit.



L'edizione di quest'anno del contest ha visto una partecipazione da record: 1.319 progetti provenienti da artisti di 68 paesi del globo. Alla fase finale meneghina hanno partecipato i 12 migliori, che espongono per tutto l'evento i loro lavori.



"Lexus crede con passione nel potere del design di poter cambiare il mondo - sottolineano gli organizzatori -. Questo è il motivo per cui nutriamo e celebriamo i designer emergenti che sanno utilizzare il potere di saper cambiare le prospettive, comunicare idee e stimolare l'immaginazione per dare forma a un futuro migliore".