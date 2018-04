Ford Driving University, corsi per possessori perfomance car

ROMA - Anche quest'anno Ford ha previsto il Driving University, il corso di guida sportiva, gratuito e riservato ai clienti che hanno acquistato una Ford performance car. Ford Driving University, che ha coinvolto oltre 400 partecipanti il primo anno, ha l'obiettivo di fornire le conoscenze necessarie e la consapevolezza della propria automobile, alla presenza di un team di piloti professionisti.



Le giornate si svolgono presso alcuni dei più importanti circuiti italiani, tra cui quelli di Modena, Magione e Anagni.



Il corso di guida sportiva è un full-immersion di un giorno, durante il quale tutti gli acquirenti di Focus ST, Focus RS, Mustang e, a breve, Fiesta ST - disponibile sul mercato dai prossimi mesi - possono misurarsi con un'esperienza ad alto contenuto adrenalinico eacquisire maggiore consapevolezza del comportamento del proprio esemplare di performance car, anche nelle situazioni più estreme. Quest'anno il corso, la cui prima tappa si è svolta presso l'autodromo di Modena, ha affrontato argomenti legati alla sicurezza e al controllo della vettura: la staccata, la sbandata controllata in sovrasterzo e la gestione dell'autoveicolo in condizioni limite, solo per citarne alcuni.