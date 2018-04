Al via il tour della Ferrari Portofino

MARANELLO (MODENA) - La Ferrari Portofino è protagonista di un tour che daL 16 aprile attraversa l'Europa. Dalla località ligure da cui prende il nome, già teatro lo scorso settembre di una World Premiere per centinaia di clienti provenienti da tutto il mondo, venti esemplari della nuova Ferrari visiteranno oltre 60 città. Gli appassionati e i collezionisti più fedeli della Casa avranno così l'opportunità, in anteprima esclusiva, di alternarsi al volante della Ferrari Portofino sulle più belle strade d'Europa, che consentono di esaltarne le prestazioni in ogni condizione.



Tre itinerari alternativi percorreranno i paesaggi più diversi, dalle colline toscane ai versanti alpini, dalla Costa Azzurra alla penisola scandinava, dalla baia di Stoccolma al porto di Belfast. Scenari ideali per godere del piacere di guida e della versatilità di questa Gran Turismo convertibile, mettendo alla prova i 600 cavalli del motore 8 cilindri, le grandi doti dinamiche e il comfort di viaggio che la pongono al vertice della categoria.(ANSA).