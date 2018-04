Il gruppo PSA fa incetta di premi agli Award dei Trasporti

ROMA - Con cinque premi conquistati su sei, il gruppo PSA ha monopolizzato gli Award dei Trasporti 2018. La giuria del periodico specializzato "Il mondo dei Trasporti" ha assegnato a Philippe Narbeburu, numero 1 per i veicoli commerciali leggeri della multinazionale transalpina, il titolo di "Personaggio dell'anno" per il settore. Il medesimo riconoscimento per le aziende della componentistica è andato a Carlo Citarella, amministratore delegato di Hankook Tire Italia.



Nella cerimonia, tenutasi questa mattina a Monza, presso la sala convegni del ristorante Saint Georges Premier, sono stati assegnati gli Award tra gli altri a Francesca Stefanelli, titolare di Citroen Autopiù di Bologna e a Maurizio Conte, della Contauto 2 di Aversa della Peugeot, come migliori concessionari.



Nel corso della cerimonia è stato presentato anche l'annuario Truck e Van 2018: un volume che, ha sottolineato Paolo Altieri, responsabile della Vega editrice che lo pubblica da dieci anni, "torna a proporre oltre a un catalogo completo dei mezzi commerciali leggeri in vendita in Italia anche la storia di marchi e prodotti del settore. Dalla prossima, poi, diventerà ancor più uno strumento utile a chi lavora nel settore dell'autotrasporto grazie alla possibilità di consultare il suo ampio database attraverso Internet".